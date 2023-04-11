Ставка Верховного Головнокомандувача: обговорили забезпечення ЗСУ зброєю

Вирішальні наради

На засіданні скоординували дії адміністрація президента України, розвідка, військові, уряд, РНБО, силові відомства та правоохоронні органи.

Реклама Читати продовження

Провів засідання ставки президент України Володимир Зеленський.

Керівництво розвідки поінформувало про найближчі плани РФ, йдеться у повідомленні ОП. Також на ставці проаналізували, як підвищити ефективність взаємодії різних військових підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та Служби безпеки на фронті.

На засіданні обговорили створення нових підрозділів Сил оборони та забезпечення їх технікою та озброєнням. Учасники також проаналізували, чи достатньо наразі боєприпасів у ЗСУ для спротиву російській армії на передовій.