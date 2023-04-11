США можуть запровадити санкції проти «впливових осіб» Угорщини — ЗМІ

За підтримку агресора?

Оголосити про обмеження можуть вже завтра.

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Санкції проти угорських «впливових громадян» можуть оголосити після значного погіршення двосторонніх відносин та критики Сполученими Штатами угорського премʼєра Віктора Орбана. Про це повідомляє видання 444.hu з посиланням на джерела серед дипломатів.

Про обмеження можуть повідомити під час пресконференції посла США в Угорщині Девіда Прессмана, яка відбудеться вже завтра. Посольство Сполучених Штатів в Угорщині поки не оголошувало, якою буде основна тема звернення американського дипломата.

Нині відносини РФ та Угорщини стають все тіснішими. Сьогодні глава МЗС країни Петер Сіярто відвідав Москву та погодив там кілька нових енергетичних угод. Також наразі міністр закордонних справ Білорусі Сергій Алейник перебуває в Будапешті: завтра він візьме участь у засіданні міжурядової комісії з економічної співпраці.