Уряд Естонії йде у відставку

новий склад парламенту

Президент країни Алар Каріс запропонував прем’єр-міністерці Каї Каллас, партія якої перемогла на виборах, очолити майбутній Кабінет Міністрів.

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Про це повідомляє телерадіокомпанія ERR.

Під час зустрічі з теперішньою очільницею естонського уряду, Каріс попросив її виступити у парламенті з доповіддю щодо формування майбутнього уряду. Президент висловив сподівання, що Рійгікогу передасть Каї Каллас повноваження щодо формування уряду.

Алар Каріс також додав, що переговори про формування силового альянсу показали спільну волю Партії реформ, Естонії-200 і Соціал-демократична політична сила до спільного правління.

«Це мені підтвердили всі партії, з якими я розмовляв. Ці три партії мають сильну більшість у парламенті – 60 голосів. Тож мені не потрібно двох тижнів, щоб ухвалити рішення. Уряд має почати працювати якнайшвидше, тому що справ дуже багато», – зауважив президент.

Причиною відставки теперішнього уряду є початок роботи нового складу парламенту.

Нагадаємо, на початку березня Партія Реформ на чолі з прем'єр-міністеркою Каллас перемогла на парламентських виборах в Естонії.

За попередніми даними, партію-переможця підтримали 31,8% виборців і вона отримає 38 депутатських мандатів. Це на 4 більше, ніж на попередніх виборах 2019 року.