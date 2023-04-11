Уряд України дозволив вручати повістки чоловікам незалежно від місця обліку

За законом

Кабінет Міністрів України вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

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Кабмін передбачив, що територіальні центри комплектування (військкомати — ред.) відтепер можуть здійснювати призов на службу під час мобілізації й на особливий період незалежно від місця перебування чоловіків на військовому обліку.

Уряд розширив також і повноваження керівників військкоматів: відтепер вони відповідатимуть ще й за проведення мобілізації резервістів.

Також відповідно до змін центри комплектування більше не керуватимуть територіальною обороною.

У грудні 2022 року Кабінет Міністрів затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Відповідно до змін чоловіків можуть прийняти на роботу тільки після взяття їх на військовий облік.