У Бучі розпочали будівництво першої в Україні фабрики-кухні

реформа шкільного харчування

Друге таке підприємство погодили і для Лозової на Харківщині.

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Про це повідомляють в Офісі президента.

Перший ківш ґрунту підняв на екскаваторі меценат проєкту Говард Баффет.

Створення фабрики-кухні є частиною реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська.

Ця фабрика – це окрема будівля, у якій готують, шоково охолоджують їжу й транспортують її до багатьох шкіл. На ній можна приготувати 10 тисяч порцій. Завдяки такому підприємству налагоджується систематизоване постачання дітям безпечної та якісної їжі, зменшуються витрати на воду та електроенергію.

Очікується, що фабрика-кухня в Бучі годуватиме кілька десятків навчальних закладів з трьох громад – Бучі, Немішаєва та Бородянки. А в Лозовій, де вже виділили земельну ділянку площею 1,5 га на підприємство, 89 шкіл і дошкільних закладів отримуватимуть харчування від фабрики-кухні.

«Проєкт фабрики-кухні – не лише про їжу. Це про спільні дії. Про підтримку, яка не має кордонів і територіальних обмежень. Це про допомогу та взаємодію в широкому сенсі, бо кухні – це й робочі місця, і необхідне цим територіям економічне пожвавлення», – підкреслила Олена Зеленська.