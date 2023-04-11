У США скасували надзвичайний стан, введений три роки тому через COVID-19
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Відповідний закон підписав президент Сполучених Штатів Джо Байден.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Режим надзвичайної ситуації ввів Дональд Трамп у 2020 році. Згодом його наступник – Джо Байден – продовжив термін режиму.
У Німеччині минулого тижня відбулось останнє засідання експертної ради з питань вірусу. А вже з п’ятниці припиняють усі заходи по захисту від хвороби, зокрема, і обов’язкове носіння масок.
У середині березня ВООЗ заявила, що пандемія Covid-19 завершиться цього року.
Нагадаємо, палата представників Конгресу США одноголосно підтримала пропозицію розсекретити дані американської розвідки про походження Covid-19. Тоді як у ФБР повідомили, що причиною пандемії став витік небезпечного вірусу із лабораторії в Ухані. Цю версію розглядають як основну, проте китайський уряд перешкоджає встановленню причин появи захворювання.