Через нестачу озброєння: США не впевнені в успіху контрнаступу ЗСУ — WP

Перспективи на фронті

У американській розвідці припускають, що воєнна операція Києва може призвести лише до «скромних територіальних здобутків».

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Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на один з секретних військових документів США, виявлених минулого тижня у мережі.

Розвідка США вважає, що брак військ, боєприпасів і техніки в України може призвести до того, що її військові «значно відстануть» від початкових цілей Києва щодо очікуваного контрнаступу.

Документ з грифом «цілком таємно», датований початком лютого, попереджає про значні «недоліки у формуванні та підтримці сил», а також про ймовірність того, що така операція призведе лише до «скромних територіальних здобутків».

Документ вказує, що потужні російські оборонні укріплення в поєднанні з «постійними недоліками в підготовці та постачанні боєприпасів Україні», ймовірно, ускладнять просування ЗСУ на південь і призведуть до збільшення кількості жертв під час наступу.

Також оцінка Національної ради США з розвідки показала, що Україна навряд чи зможе відвоювати стільки ж території, скільки Київ повернув минулої осені.

У Сполучених Штатах сподіваються, що за допомогою контрнаступу ЗСУ можуть поставити під загрозу вільний рух російської техніки і військових з анексованого Криму на окуповані території Півдня України.

Офіс директора національної розвідки США відмовився від коментарів, так само як і Рада національної безпеки Сполучених Штатів, йдеться у публікації.

У свою чергу в РНБО України, коментуючи витік документів, заявили, що рішення про контрнаступ ЗСУ буде ухвалено в останній момент. До того ж, Київ має кілька сценаріїв подальших дій, цитує видання Tagesschau секретаря РНБО Олексія Данилова.

«Якщо хтось думає, що у нас є тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти — це мало», — зазначив секретар РНБО. Він уточнив, що рішення про початок операції буде ухвалювати Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.