Єгипет планував таємно виготовити до 40 000 ракет і відправити їх Росії – WP

витік секретних даних

Єгипетський президент Абдель Фаттах Ас-Сісі начебто наказав своїм підлеглим тримати в секреті інформацію про відправки до РФ, щоб «уникнути проблем із Заходом».

Реклама Читати продовження

Про це йдеться в матеріалі видання The Washington Post, в якому покликаються на викриті таємні документи американської розвідки.

У частині таємних даних за 17 лютого підсумовуються розмови між президентом Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани поставок до Росії артилерійських снарядів та пороху.

У публікації зазначають, що Каїр вважається одним із найближчих союзників США на Близькому Сході.

«Якщо це правда, що Сісі таємно виготовляє ракети для Росії, які можуть бути використані в Україні, ми повинні серйозно оцінити стан наших відносин», — заявив член комітету Сенату з міжнародних відносин і фінансування Кріс Мерфі.

Водночас міністерство закордонних справ Єгипту заперечує подібні розмови про співпрацю з Москвою. У відомстві наголосили на позиції країни, яка «з самого початку базується на непричетності до цієї кризи».

Представник уряду США повідомив газеті The Washington Post, що Білому дому наразі невідомо про поставки зброї з Єгипту до РФ.

Видання зауважує, що «надання зброї Росії для війни в Україні стало б потенційно вибухонебезпечним гамбітом для Єгипту, який, незважаючи на поглиблення зв'язків з Москвою, залишається зацікавленим у партнерстві зі США, які протягом десятиліть надають країні понад $1 млрд. на рік у вигляді допомоги в галузі безпеки».