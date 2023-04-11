Іспанія ініціює «канікули солідарності» для українських дітей

підтримка союзників

Близько дві третини українських дітей були вимушені покинути свої домівки після російського вторгнення минулого року

Літній відпочинок в Європі організують насамперед для дітей, які залишились в Україні, проводили багато часу в бомбосховищах і отримували притулок в далеких родичів.

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Про це повідомляє перша віцепрем’єр-міністерка Іспанії Надя Кальвіньо в інтерв’ю The Times.

Ініціаторкою «канікул солідарності» є колега Кальвіньо з Іспанської соціалістичної партії, лідерка фракції соціалістів і демократів у Європейському парламенті Іраце Гарсія. Разом з нею Надя Кальвіньо провела перемови з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем у Києві, «який був сповнений ентузіазму» від ідеї політикинь.

За словами віцепрем’єр-міністерки, Мадрид вже має «певний досвід прийому українських дітей з Чорнобильської зони на проживання в іспанських сім'ях».

Дана програма задумана не лише як підтримка та допомога українським дітям, але й як нагадування всьому світові про злочини РФ, а саме – масову депортацію неповнолітніх.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Раніше Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що росіяни насильно депортували з окупованих регіонів понад 16 тисяч українських дітей.