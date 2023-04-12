Кібервійна триває

Атакують камери у кав'ярнях: хакери з РФ слідкують за пересуванням українських гумконвоїв

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Кав'ярня в Україні
Кав'ярня в Україні © Укрінформ
Автор тексту: Оксана Вітер

Наразі російський уряд та підконтрольні йому IT-фахівці не припиняють атак на українські інформаційні системи. 

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Про це заявив директор з кібербезпеки Агентства нацбезпеки США Роб Джойс у Центрі міжнародних та стратегічних досліджень у Вашингтоні, пише Guardian

За словами посадовця, російські хакери зламують відеокамери CCTV в українських кав'ярнях та за їх допомогою відстежують гуманітарні конвої, що проходять повз. 

«Замість використання камер на міських площах, які доступні в Інтернеті, вони дивляться на камеру безпеки кафе та бачать дорогу, яку їм потрібно побачити», — зауважив директор з кібербезпеки.

Згідно з його даними, російські хакери також атакують мережі американських виробників оборонного сектору та транспортних компаній, щоб дізнатися більше про ланцюжки постачання зброї в Україну.

«Вони перебувають під щоденним тиском з боку росіян», — сказав Роб Джойс.

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