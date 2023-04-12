Обговорять підтримку України: Джо Байден прибув до Північної Ірландії

Високий візит

Візит глави Білого дому триватиме чотири дні.

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Про це повідомляє Guardian.

Президент США Джо Байден прибув до столиці Північної Ірландії — міста Белфаст, у 25-ту річницю Угоди Страсної п’ятниці. Цей договір між республіканською та юніоністською партією поклав край 30-річному періоду насильства і терактів, за який загинуло понад 3000 людей. Втім, наразі консенсус між партіями знову відсутній — юніоністи бойкотують уряд.

За кілька годин після приїзду Байдена колишній лідер юніоністів Арлін Фостер заявила, що президент США «ненавидить Велику Британію» через його ірландське коріння.

На брифінгу в Белфасті спеціальний помічник Байдена та старший директор по Європі в Раді національної безпеки Аманда Слоат заперечила, що ірландське походження президента зробило його упередженим до британців.

«Я думаю, що послужний список президента показує, що він не є антибританським. Президент був дуже активно залучений (до справ у Північній Ірдандії — ред.) протягом своєї кар'єри, починаючи з того часу, коли він був сенатором у мирному процесі в Північній Ірландії, і це включало взаємодію з лідерами всіх партій Північної Ірландії з обох основних громад», — сказала вона.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрів Джо Байдена в аеропорту. Згодом обидва лідери провели коротку зустріч. Напередодні повідомлялося, що під час неї лідери обговорять ситуацію в Україні.

«Я очікую, що у лідерів буде можливість торкнутися останніх подій в Україні, у тому числі наших спільних зусиль, що продовжуються, з підтримки народу України», — зауважила Аманда Слоат.

Сьогодні Байден також зустрінеться з лідерами п’яти основних політичних партій Північної Ірландії та виступить із промовою в новому кампусі Ольстерського університету у Белфасті. За повідомленням Слоат, у програмній промові він запевнить Північну Ірландію у подальшій фінансовій підтримці США.

Потім президент Сполучених Штатів вирушить на свою прабатьківщину – у графство Лаут в Ірландії, де відвідає замок Карлінгфорд.

Завтра він зустрінеться із президентом Ірландії Майклом Д. Хіггінсом, звернеться до парламенту Північної Ірландії та відвідає прийом у Дублінському замку.

Наприкінці поїздки, 14 квітня, Джо Байден відвідає графство Мейо, де виступить із публічною промовою у соборі Святого Муредаха в Балліні.

Ввечері у вівторок, за кілька годин до прильоту президента США, поліція Північної Ірландії виявила на кладовищі у місті Лондондеррі чотири трубчасті бомби. Тому під час візиту заходи безпеки у Північній Ірландії особливо посилені: наразі поліцейські проводять тут найбільшу операцію за останні 10 років. Її вартість становить близько 7 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 8,6 мільйона доларів).