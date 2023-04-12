Боррель захворів на коронавірус: візит до Китаю відклали

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Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель

Високий представник ЄС у закордонних справах Жозеп Боррель запевнив, що почувається добре.

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Cимптоми відсутні, написав він у твітері.

Візит високого представника ЄС до Пекіна мав відбутися з 13 по 15 квітня. Це продовжило б серію поїздок високопоставлених чиновників до КНР.

Про свій візит Жозеп Боррель заявляв ще минулого місяця. Тоді він підкреслив, що незважаючи на офіційну риторику, партнерство Китаю з РФ «має межі».

За словами єврокомісара, Пекін має моральні зобов’язання і тому не може стояти на боці російського агресора.

«Наша позиція Китаю зрозуміла: його ставлення щодо звірств та воєнних злочинів визначить якість наших відносин з Пекіном», – підкреслив Боррель.

Дії Пекіна повинні бути спрямовані на захист міжнародного права та порядку, так як Китай є постійним членом Радбезу ООН, заявив журналістам у Брюсселі глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.