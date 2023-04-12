Британія запровадила санкції проти Оксани Марченко та російських олігархів

Нові обмеження

Обмежувальні заходи торкнулись і холдингу USM Алішера Усманова, який займає сьоме місце у рейтингу російських мільярдерів.

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Британія розширила і персональні санкції проти росіян, і обмеження щодо російських компаній, йдеться у повідомленні офісу застосування фінансових санкцій Казначейства країни.

До списку потрапили родичі кількох мільярдерів. Зокрема, батько та дочка депутата Держдуми та мільярдера Андрія Скоча, дружина та діти засновника АФК «Система» Володимира Євтушенкова, дочка члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова.

Під санкції потрапив також основний актив Алішера Усманова — холдинг USM. У групу входять «Металоінвест», «Удоканська мідь» та «Мегафон». Статки Усманова Forbes оцінює в 11,5 мільярда доларів.

В обгрунтуванні санкцій зазначено, що USM контролюється особою, яка отримує вигоду від підтримки уряду Росії, а також займається бізнесом у галузях стратегічної значущості для влади РФ, а саме у видобувному секторі та сфері комунікаційних та цифрових технологій.

Крім того, під санкції потрапили ще дві компанії, які уряд Великобританії вважає пов'язаними із Усмановим: Curzon Square Limited та Hanley Limited.

Також у списку два уродженці Кіпру, корпоративні юристи Христодулос Вассіліадес та Деметріс Іоаннідес.

Першого внесли до списку санкцій за співпрацю з олігархом Алішером Усмановим, другого — за надання послуг Абрамовичу, йдеться в повідомленні.

Обмеження запровадили ще й проти Оксани Марченко — дружини кума Володимира Путіна, олігарха Віктора Медведчука.

Загалом у санкційному списку Великої Британії тепер 1559 фізичних осіб та 184 юридичні особи. Майно та кошти тих, хто потрапив під обмеження у країні, підлягають заморожуванню.