В РФ запустили міжконтинентальну балістичну ракету

тренувальний пуск

В результаті тренувального пуску вона вразила ціль на території полігону в Казахстані.

Реклама Читати продовження

Про це пишуть російські ЗМІ з покликанням на міноборони країни.

За їх повідомленнями, пуск відбувався на полігоні «Капустін Яр», що в Астраханській області. Мета – випробування перспективного бойового оснащення міжконтинентальних балістичних ракет. Її начебто досягли і «підтвердили правильність схемно-конструктивних і технічних рішень, що застосовують під час розроблення нових ракетних комплексів стратегічного призначення».

Останнім часом регулярно тренується в запуску балістичних ракет КНДР, партнер РФ. Наприкінці березня там запускали балістичні ракети, які можуть нести ядерний заряд, в бік Японського моря.

За перший місяц весни було принаймні три запуски.