Західний спецназ в Україні, Сербія постачає Києву зброю — витік секретних документів США

Нова інформація

Західні ЗМІ оприлюднили нові дані з файлів американських військових та розвідки, що раніше опинилися в мережі. У частині країн, яких стосуються повідомлення, вже відреагували на інформацію.

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Згідно з даними у документах, наразі в Україні перебуває західний спецназ. Найбільший контингент направлений із Великобританії (50 осіб), за нею йдуть Латвія (17), Франція (15) та США (14 спецпризначенців).

Незрозуміло, чим саме займається спецназ, де вони знаходяться і чи постійно чисельність бійців перебуває на цьому рівні, пише Euronews.

Міноборони Британії відмовилося коментувати присутність спецпризначенців зі Сполученого Королівства в Україні. Однак у твіттері відомство заявило, що витік «продемонстрував серйозний рівень неточності».

Також згідно з одним з паперів, Сербія — єдина країна в Європі, яка відмовилася ввести санкції проти Росії, погодилася поставити зброю Києву або вже відправила її. Про це пише Reuters.

У документі «Європа. Відповідь на поточний російсько-український конфлікт» на діаграмі вказані позиції 38 європейських урядів у відповідь на запити Києва про військову допомогу.

На графіці видно, що Сербія відмовилася навчати українських військових, але зобов’язалася надіслати озброєння або вже надала його. Також було зазначено, що країна має політичну волю та військову спроможність надати зброю Україні в майбутньому.

Глава Міноборони Сербії Мілош Вучевіч спростував публікації про продаж зброї Україні. Він заявив, що політика Белграду залишається незмінною: як і раніше, Сербія не збирається брати участь у російсько-українській війні, пише сербське видання Telegraph.

Десятки американських секретних документів, що з'явилися в мережі, були розміщені на платформі Discord та нібито є секретними даними Пентагону та американської розвідки.

Деякі файли є підробними. Та, згідно з повідомленням американських ЗМІ, переважну частину чиновники з США визнали справжніми і зазначили, що документи поширені в інтернеті без змін.