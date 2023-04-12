ЗСУ можуть почати новий контрнаступ не навесні, а влітку – Шмигаль

необхідна максимальна готовність

Ключовим фактором у цьому питанні є вирішення проблеми нестачі боєприпасів та зброї, зокрема, важкої артилерії, бронетехніки, танків і засобів протиповітряної оборони.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю The Hill.

«Друзі та партнери чудово розуміють, що для того, щоб перейти в контрнаступ, потрібно бути готовим до цього на 100, а то й більше відсотків», – зазначив глава українського уряду.

Він зазначив, що Київ «не відчуває тиску» з боку союзників у зв'язку з початком наступу.

Шмигаль також додав, що наразі «українські війська ведуть запеклі і жорстокі бої за те, щоб вирвати у Росії повний контроль над східноукраїнським містом Бахмут».

На думку міністра оборони США Ллойда Остіна, Збройні Сили України «достатньо готові до продовження наступальних дій та операцій».

«У них є всі необхідні можливості, щоб досягти успіху. Ми навчили, підготували величезну кількість особового складу та надали велику кількість платформ», – зауважив глава Пентагону під час пресконференції.

Однак, Вашингтон не підганяє Київ з контрнаступом, сказав держсекретар Ентоні Блінкен.

«Україна сама має ухвалювати рішення про те, як вона може найбільш ефективно захиститися від російської агресії та повернути захоплену в неї територію», – наголосив представник Білого дому.