Коштів донорів вистачить Україні до кінця року – Мінфін США

підтримка союзників

Якщо війна завершиться до середини 2024 року, то Києву знадобиться 115 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Проте, якщо російська агресія затягнеться до кінця 2025 року, то і потреби України зростуть ще на 25 мільярдів доларів.

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Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен, пише «Голос Америки».

Вона переконана, що «існує потужна двопартійна підтримка» і, якщо війна триватиме далі, то Вашингтон продовжить співпрацювати з партнерами, аби надати Україні все необхідне.

Дженет Єллен зазначила, що окрім довгострокової донорської допомоги, партнери Києва відправили «кошти на нагальну відбудову країни, на пріоритетні потреби, до прикладу, енергомережу».

Світовий банк оцінює вартість повоєнної відбудови України на рівні 411 мільярдів доларів.

Наприкінці березня виконавча рада МВФ схвалила нову програму фінансування для України на $15,6 млрд. Це рішення дозволило Києву отримати виплату в близько $2,7 мільярдів на початку квітня.