Надбавку у 30 тисяч гривень українським військовим повернуть, коли будуть гроші — Гетманцев

Гроші на надбавки

Голосування за відповідний законопроєкт у Верховній Раді не гарантує нарахування виплат, підкреслив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Про це Данило Гетманцев розповів у ранковому ефірі Радіо Свобода.

10 березня парламент проголосував за повернення військовим, поліцейським та співробітникам ДСНС надбавки у розмірі 30 000 гривень, незалежно від покладених на них завдань чи районів проходження служби. Однак грошей на такі виплати у бюджеті немає, каже голова фінкомітету.

Поправка передбачає, що кошти на виплати надбавок будуть отримані шляхом скорочення зарплат держслужбовцям та менеджменту держпідприємств. Максимальна сума становитиме 10 мінімальних заробітних плат – 67 000 грн.

Втім, Данило Гетманцев зауважив, що для повернення виплат необхідні додаткові 154 мільярди з бюджету. За рахунок же скорочення зарплат дерслужбовцям наразі вивільниться тільки 2,5 мільярди.

«154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% (суми — ред.)... необхідно десь взяти», — сказав голова комітету.

Гетманцев вважає, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші.

«Я хочу побачити від нього (Разумкова як автора поправки – ред.) розрахунки. І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо», – сказав Гетманцев.

Нагадаємо, вчора у Верховну Раду внесли проєкт постанови, який тимчасово блокує повернення виплат. Відповідний документ зареєстрував народний депутат від фракції «Голос» Володимир Цабаль.