Нідерланди відмовляться від російського скрапленого газу
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Цього року Амстердам припинив підписувати нові угоди на імпорт скрапленого природного газу з РФ, не оголошуючи про це рішення. Наразі країна працює над розірванням чинних контрактів.
Про це повідомив міністр енергетики Нідерландів Роб Єттен в інтерв'ю Bloomberg.
«Ми повинні зробити все можливе, щоб переконатися, що в нашій системі немає російських викопних енергоносіїв, і ми досягли успіху щодо (налагодження поставок з інших країн — ред.) вугілля, трубопровідного газу і нафти», — сказав Єттен.
Наразі уряд країни веде багато перемов з компаніями, які можуть постачати скраплений газ. Відмова від російського блакитного палива відбудеться поетапно, наголосив глава Міненергетики.
Нідерланди є транзитною країною для поставок газу, а це означає, що таке рішення може вплинути на всю Європу.
Наразі Амстердам імпортує російський газ за контрактами, підписаними до 2023 року.