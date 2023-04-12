Німеччина легалізує канабіс — уряд розробив план

Легалайз

Нове законодавство дозволить приватне вирощування та розповсюдження речовини через некомерційні організації, але заборонить широкий продаж наркотику у магазинах.

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Закон дозволить одній людині купувати до 25 грамів канабісу на день і максимум 50 грамів на місяць, пише Reuters. Для молоді до 21 року місячний максимум обмежать 30-ма грамами.

«Попередня політика щодо канабісу зазнала невдачі – тепер ми повинні піти новими шляхами», – сказав міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах.

Від початку законопроєкт дозволяв продаж канабісу у магазинах. Та після консультацій з Єврокомісією від цього відмовилися. Проте нові норми передбачають реалізацію наркотику у невеликій кількості ліцензованих торгових точок у деяких регіонах, щоб перевірити вплив легалізації на здоров’я населення, захист неповнолітніх і чорний ринок.

Вживання канабісу стане легальним у Німеччині до кінця року.

Нові норми також передбачають амністію для людей, які в минулому порушили закони, що криміналізують вживання наркотику.

ФРН легалізувала канабіс для медичних цілей у 2017 році.