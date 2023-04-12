Польські фермери знову вийдуть на протести

невдоволення аграріїв

Аграрії планують сьогодні заблокувати залізничну колію в Грубешові, по якій українське зерно надходить до Польщі.

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Про це повідомляє RMF24.

Керівники сільськогосподарських організацій не довіряють обіцянкам нового міністра сільського господарства зупинити наплив української агропродукції в їх країну.

Фермери скаржаться, що «немає конкретики» від глави Мінсільгоспу Роберта Телюса, мовляв, «він повторює інтернет-кліше».

Раніше протестувальники хотіли блокувати прикордонний перехід в Дорогуську, але не всі погодились на таку ідею.

Нагадаємо, що в Польщі протести призвели до відставки міністра сільського господарства. Генрик Ковальчик залишив свою посаду після того, як Єврокомісія опублікувала проєкт продовження безмитного імпорту зернових з України ще на рік – до 5 червня 2024 року. Таким чином, основна вимога невдоволених фермерів не буде виконана.

Наприкінці березня стало відомо, що Румунія та Польща попросять ЄС допомогти у відстеженні експорту зерна з України.

Минулого року у Варшаві та Бухаресті відбулись протести через ситуацію на аграрному ринку. Тоді уряди двох країн допомогли Києву з експортом зерна, додаткова пропозиція якого згодом негативно вплинуло на ціни та можливості зберігання продуктів у Польщі та Румунії.