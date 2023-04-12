Президент України підписав закон, за яким жителі окупованих територій зможуть отримати пенсії

Соціальний захист українців

Згідно із документом, українцям призначатимуть пенсію в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення незалежно від дати звернення.

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Про це повідомили на сайті президента України.

«Громадяни, які досягли пенсійного віку, або стали особами з інвалідністю, або втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, зіткнулися з неможливістю призначення пенсії. Так, вони не можуть безпосередньо звернутися до органів Пенсійного фонду України або подати заяву та підтверджувальні документи через веб-портал електронних послуг ПФУ у зв’язку з відсутністю на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв’язку», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до закону, пенсія призначатиметься:

- за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

- у зв’язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності;

- у зв'язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;

- за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

При цьому ці норми поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та покинули їх.