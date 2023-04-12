Прем'єр-міністр України закликав міністра оборони США надати ЗСУ винищувачі

ЗБРОЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Очільник уряду України Денис Шмигаль під час візиту до США обговорив з главою Пентагона Ллойдом Остіном військову допомогу ЗСУ.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час зустрічі з очільником Міноборони США прем'єр-міністр України зауважив, що для захисту ЗСУ, а також для безпеки Європи, Києву необхідно більше артилерії, боєприпасів, систем ППО та винищувачів.

«Я також прошу переглянути можливість надати Україні (ракетні – ред.) системи більшого радіуса дії», — розповів Шмигаль.

Крім того український прем'єр запросив Вашингтон приєднатися до коаліції інших країн, які оголосили про передачу Україні бойових літаків.

До цього Шмигаль повідомив, що він разом із українською делегацією сьогодні розпочинає офіційний візит до США.

«Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості», — написав він у Telegram.

Нагадаємо, 11 квітня прем'єр-міністр України перебував із офіційним візитом у Канаді. Під час нього очільниця канадського Міноборони Аніта Ананд анонсувала передачу ЗСУ зброї від компанії Colt Canada. Також прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про запровадження санкцій проти російських та білоруських громадян і компаній.