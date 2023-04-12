Південна Корея «позичить» США артснаряди для допомоги Україні
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Відповідну угоду про передачу в оренду 155-міліметрових снарядів Сеул нещодавно підписав із Вашингтоном.
Формат «позики» ймовірно був обраний південнокорейським урядом для уникнення звинувачень у передачі Києву летальної зброї. Про це повідомляє KBS World.
«Південна Корея, ймовірно, позичить США від 330 тисяч до 500 тисяч снарядів, придбаних у 2008 році», — цитують у виданні заяву місцевого військового чиновника.
Зазначається, що Сеул і Вашингтон домовилися про гнучкими терміни позики та розглядають різні варіанти повернення снарядів Кореї. Зокрема, не виключається можливість передачі іншої зброї, виготовленої у США чи іншій країні.
Нагадаємо, нещодавно Південна Корея дозволила Польщі експортувати в Україну артилерійські установки «Краб» з південнокорейськими запчастинами.
А у листопаді 2022 року видання Wall Street Journal повідомляло, що США придбали 100 тисяч 155-міліметрових снарядів з Південної Кореї для України.