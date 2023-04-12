Південна Корея «позичить» США артснаряди для допомоги Україні

ЗБРОЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Солдати армії Південної Кореї встановлюють 155-мм снаряди під час військових навчань у Госоні, Південна Корея, 4 квітня 2016 року.

Відповідну угоду про передачу в оренду 155-міліметрових снарядів Сеул нещодавно підписав із Вашингтоном.

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Формат «позики» ймовірно був обраний південнокорейським урядом для уникнення звинувачень у передачі Києву летальної зброї. Про це повідомляє KBS World.

«Південна Корея, ймовірно, позичить США від 330 тисяч до 500 тисяч снарядів, придбаних у 2008 році», — цитують у виданні заяву місцевого військового чиновника.

Зазначається, що Сеул і Вашингтон домовилися про гнучкими терміни позики та розглядають різні варіанти повернення снарядів Кореї. Зокрема, не виключається можливість передачі іншої зброї, виготовленої у США чи іншій країні.

Нагадаємо, нещодавно Південна Корея дозволила Польщі експортувати в Україну артилерійські установки «Краб» з південнокорейськими запчастинами.

А у листопаді 2022 року видання Wall Street Journal повідомляло, що США придбали 100 тисяч 155-міліметрових снарядів з Південної Кореї для України.