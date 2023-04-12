Росіяни обстріляли Харківщину та Запорізьку область

Росія атакує мирних

Внаслідок атак двоє цивільних загинуло, поранена жінка.

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Селище Дворічна на Харківщині російські військові обстріляли двічі на день, повідомляють в обласній прокуратурі. Внаслідок першого обстрілу близько 13:15 отримала поранення 63-річна жінка, загинув 71-річний місцевий мешканець. Через другу атаку о 15:40 постраждав 75-річний чоловік. Його було госпіталізовано до лікарні, де він помер.

Внаслідок російських атак пошкоджено житлові будинки.

Також сьогодні армія РФ обстріляла Оріхів та Гуляйполе на Запоріжжі, повідомляють у обласній адміністрації. Пошкоджена інфраструктура підприємства та приватний сектор. Про постраждалих не інформують.