РФ завершила будівництво оборонної зони на 120 км поблизу Мелітополя

Українські військовослужбовці 3-ї окремої танкової бригади беруть участь у навчаннях, неподалік від передової в районі Харкова, 23 лютого 2023 року

Ймовірно, російські військові доклали значних зусиль для цих робіт, оскільки переконані, що Україна розглядає наступ на місто.

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Про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки.

Зона складається з однієї лінії передових бойових позицій, а потім двох – з майже суцільними, складнішими загородженнями. Кожен з трьох рівнів знаходиться приблизно на 10-20 км позаду переднього.

«Оборонна зона може стати серйозною перешкодою, проте користь від неї майже повністю залежить від достатньої артилерійської підтримки та особового складу. Поки що не зрозуміло, чи Південне угруповання військ РФ зараз спроможне забезпечити такі ресурси», – зазначають аналітики.

Кілька днів тому в Генштабі повідомили, що в Мелітополі росіяни лякають місцевих майбутнім наступом ЗСУ, а в селі на Херсонщині обмежили в’їзд та виїзд. Таким чином, вони продовжують чинити психологічний вплив на цивільне населення.