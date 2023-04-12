СБУ розпочала розслідування щодо відео, на якому жорстоко вбили українського полоненого

Воєнні злочини РФ

Водночас CNN повідомив про ще один запис з ймовірним обезголовленням військових ЗСУ.

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Перше відео було поширене вчора ввечері. Ймовірно, його було знято влітку. На кадрах російський боєць ножем відрізає голову українському військовому, коли той ще живий. Обличчя катівника заховано за маскою.

Згодом українська спільнота Deep State повідомила, що шукає «побратимів людини, яка могла мати таку плитоноску», яка зображена на відео страти. Вони додали, що боєць зник у період із травня по серпень 2022 року.

Служба безпеки розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. У СБУ пообіцяли, що катівники неодмінно понесуть покарання.

На відео різко відреагував і президент України Володимир Зеленський.

«Це відео Росії, яка намагається зробити це новою нормою — таку звичку знищувати життя. Це не випадковість, не епізод, так було раніше. Так було в Бучі, тисячі разів. Ми нічого не збираємось забувати та прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все», — йдеться у заяві.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу підкреслив, що після відео зі стратою українських полонених для цивілізованих країн не може бути мови про діалог з Росією чи присутність спортсменів з РФ на змаганнях.

Video is circulating on #Twitter showing Russians beheading Ukrainian soldier...



...And yet we are literally talking about need for a dialogue & competing against each other on #Olympics? What are we doing here?



Estonia🇪🇪 stands & will stand with Ukraine🇺🇦. Until it's victory! — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) April 12, 2023

Друге відео, яке опублікував CNN, можливо, зняли нещодавно російські найманці з «ЧВК Вагнер». На кадрах видно обезголовлені тіла двох українських військових, що лежать на землі біля знищеної техніки.

У російських соцмережах згадується, що відео було знято поблизу Бахмута. У CNN заявили, що не змогли визначити місце, де знімали відео.