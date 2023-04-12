СБУ оголосила у розшук дружину Медведчука Оксану Марченко

загрожує до восьми років в'язниці

Вона, начебто, зникла 24 березня.

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Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Оксану Марченко звинувачують за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

За оголошеною статтею їй загрожує від шести до восьми років в'язниці (з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також із конфіскацією майна).

У повідомленні зазначено, що дружина Медведчука переховується від органів досудового розслідування. У розшук її оголосило головне управління СБУ в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, на Львівщині арештовані нові земельні ділянки Оксани Марченко. В одному з престижних регіонів області дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу. Загальна вартість арештованих площ становить майже 17,5 млн гривень.

У серпні минулого року на Львівщині Служба безпеки України ініціювала арешт трьох земельних ділянок, якими незаконно володіла Марченко.