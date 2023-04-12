США створять у Польщі військову базу та перекинуть військових

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс під час пресконференції у Вашингтоні, США, 12 квітня 2023 року.

Йдеться про відправлення кількох тисяч американських військових, а також розміщення на польській території військової бази та складів з озброєнням.

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Про це під час пресконференції у Вашингтоні заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Наша мета – стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами. Разом будемо будувати логістичні об’єкти. Кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО будуть зберігатися в Повідзі та в інших місцях Польщі. Це зробить нас більш захищеними», — зазначив прем’єр у Twitter.

За результатами зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, Моравецький також повідомив, що Гарріс анонсувала посилення постійної військової присутності Вашингтона в Польщі.

«Стара Європа вірила в угоду з Росією, але таке мислення було великою помилкою...Ми хочемо стати фундаментом європейської безпеки, побудувати найсильнішу армію в Європі та співпрацювати з найпередовішою оборонною промисловістю світу, тобто американською», — наголосив прем’єр-міністр.

Він також розповів, що під час зустрічі у Вашингтоні обговорювали питання посилення військової допомоги Україні. Йшлося про поставки ЗСУ від США додаткового озброєння.

«Ми говорили, в тому числі, про БМП "Бредлі" (англ. Bradley — ред.), про танки "Абрамс" (англ. Abrams — ред.). Ми, зі сторони Польщі, зробили те, що мали зробити, решта — на США», — сказав Моравецький.

Нагадаємо, перед відльотом до США прем’єр-міністр Польщі заявив, що в інтересах Варшави — союз із Вашингтоном та країнами Західної Європи для допомоги Україні у війні з РФ.