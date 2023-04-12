Сьогодні в Бухаресті розпочнеться перша Чорноморська безпекова конференція
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Дводенний захід Україна проведе спільно з Румунією.
Про це повідомляє пресслужба українського міністерства закордонних справ.
Конференція відбудеться в межах діяльності Міжнародної Кримської платформи – механізму, що спрямований на деокупацію Криму, відновлення чорноморської, європейської та глобальної безпеки.
На заході міністри закордонних справ, глав оборонних відомств та інші посадовці обговорять можливу стратегію відповіді на загрози, викликані російським вторгненням.
«Вони проаналізують багатовимірний вплив повномасштабної війни Росії проти України на безпекову ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні та світі, а також обговорять основи майбутньої конфігурації системи безпеки в регіоні», – йдеться в повідомленні.
Пресслужба відомства зазначила, що в центрі уваги також будуть питання інформаційної війни та кібератак.