Сі Цзіньпін закликав армію готуватись до реальних бойових дій

Члени Центральної військової комісії складають присягу під час сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) у Домі народнbх зборів у Пекіні, 11 березня 2023 року

Заява президента Китаю прозвучала на фоні підвищеної напруги в Тайвані, де днями Пекін «продемонстрував військову силу».

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Про це повідомляє Digital Journal.

Цього понеділка Пекін завершив триденні навчання Збройних Сил, розпочаті у відповідь на візит тайванської президентки Цай Інвень до Сполучених Штатів.

Під час другого дня навчань навколо острова командування Східної зони Народно-визвольної армії країни опублікувало коротке відео бомбардувальника H-6, який летить у небі на північ від Тайваню.

Опісля Сі сказав Командуванню військово-морських сил, що військові повинні «рішуче захищати територіальний суверенітет і морські інтереси Китаю, а також прагнути захистити загальну периферійну стабільність».

Уряд у Тайбеї дивиться на китайську загрозу «як на щось, з чим не можна погодитися» і що варто засуджувати, сказав тайванський міністр закордонних справ Джозеф Ву.

«Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, вони, здається, намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню», — наголосив Ву.

Відповідаючи на запитання, чи має Тайбей будь-яке уявлення про терміни потенційних військових дій Китаю, враховуючи оцінки розвідки США, міністр висловив упевненість у підготовці Тайваню.

«Китайські лідери двічі подумають, перш ніж вирішать застосувати силу проти Тайваню. І незалежно від того, 2025 чи 2027 рік чи навіть пізніше, нам просто потрібно підготуватися», – зазначив він.

Пекін також обурений планом американських чиновників щодо використання все більшої кількості баз на Філіппінах, у тому числі біля Тайваню.

Цього тижня Сполучені Штати та Філіппіни проводять найбільші в історії спільні військові навчання, а державний секретар США Ентоні Блінкен зобов’язався «підтримати Філіппіни під час будь-якого залякування чи примусу, включно з Південно-Китайським морем».

У маневрах візьмуть участь близько 17 600 військових. На навчаннях продемонструють дію американських військових кораблів, винищувачів, комплексів Patriot, ракетних установок HIMARS та протитанкової зброї Javelin.