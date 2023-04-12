У мережі з’явилось відео страти начебто українського військового – йому ножем відрізали голову

катування бійця

© Фрагмент з відео, поширеного в соцмережах

На руці людей, які катували чоловіка, є біла пов’язка – один із розпізнавальних символів російських військ. Обличчя катівників заховані за масками.

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На руці військового, страту якого зафільмували, є жовта пов’язка. Таку зазвичай одягають українські бійці.

Перед катуванням чоловік перебував у свідомості.

Після того, як відео почало ширитися соцмережами, голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував допис у телеграмі.

«За все буде відповідь і відповідальність», – написав він, не згадуючи конкретно про відео.

Згодом українська спільнота Deep State повідомила, що шукає «побратимів людини, яка могла мати таку плитоноску», яка зображена на відео страти. Вони додали, що боєць зник у період із травня по серпень 2022 року.

На початку березня український активіст Сергій Стерненко опублікував відео, на якому росіяни розстрілюють беззбройного українського полоненого після його слів «Слава Україні».

12 березня СБУ остаточно підтвердила особу розстріляного військового. Слідчі СБУ встановили, що український військовополонений, страту якого російські окупанти зняли на відео, був Олександр Мацієвський — снайпер 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському.

Розстріл військовополоненого який є порушенням Женевської конвенції, розслідує Офіс Генерального прокурора. Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що відправив відео з розстрілом українця міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн, як чергове свідчення воєнних злочинів РФ.