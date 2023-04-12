У США вивчають, як регулювати роботу ChatGPT

Сучасні технології

Національне агентство телекомунікацій та інформації Сполучених Штатів хоче визначити правила, які гарантують, що штучний інтелект діє етично та безпечно.

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В адміністрації Байдена відзначають, що інтерес до ChatGPT стрімко зростає, і вже зараз штучний інтелект може впливати на безпеку та освіту у Сполучених Штатах. Тому Білий Дім доручив дослідити, як зробити роботу такої системи прозорою та контрольованою. Про це пише Reuters.

Вивченням методів регулювання штучного інтелекту зайнялося Національне агентство телекомунікацій та інформації Сполучених Штатів (NTIA). В Агентстві хочуть знайти заходи, за допомогою яких можна гарантувати, що «системи ШІ є законними, ефективними, етичними, безпечними та заслуговують довіри».

«Відповідальні системи штучного інтелекту можуть принести величезну користь, але тільки якщо ми розглянемо їхні потенційні наслідки та шкоду. Щоб ці системи повністю розкрили свій потенціал, компанії та споживачі повинні мати можливість їм довіряти», — сказав адміністратор NTIA Алан Девідсон.

Вчора у Китаї опублікували проєкт правил регулювання штучного інтелекту. Влада КНР декларувала, що за допомогою контролю хоче домогтися того, щоб контент, який генерує ChatGPT та його аналоги, був «правдивим і точним». 10 квітня Асоціація платіжної та клірингової індустрії Китаю оприлюднила застереження: використання сервісів на кшталт ChatGPT несе ризики транскордонного витоку даних.

ChatGPT є найшвидше зростаючою споживчою програмою в історії: ним активно користуються 100 мільйонів людей щомісяця.