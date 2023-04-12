Фінляндія офіційно відповіла на запит України щодо винищувачів «Хорнет»

Літаки для ЗСУ

Йдеться про запит, який надійшов з Києва до Гельсінкі щодо поставок ЗСУ винищувачів F/A-18 «Хорнет» (англ. Hornet — ред).

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє видання Yle, покликаючись а інформацію Uutissuomalainen.

За словами очільника Міноборони Фінляндії Антті Кайкконена, дискусія щодо ймовірного переміщення фінських винищувачів за кордон «наразі неактуальна». Інформацію про це Україна отримала ще минулого тижня.

«Винищувачі будуть використовуватися нашими силами оборони протягом наступних років, після чого їхній життєвий цикл завершиться», — пояснив міністр оборони.

Нагадаємо, 23 березня Фінляндія оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли три танки «Леопард 2», а також важке озброєння та боєприпаси. Тоді ж стало відомо, що Київ відправив Гельсінкі запит щодо винищувачів F/A-18 «Хорнет».

Українська влада пропонувала провести тристороннє обговорення щодо передачі цих винищувачів ЗСУ. Говорити мали Фінляндія, Україна та США, адже літаки виробляє американська оборонна компанія.