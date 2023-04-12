Європарламент і Верховна Рада вперше проведуть спільне засідання

відносини двох інституцій

Сьогодні голови комітетів обговорять подальший шлях України щодо процесу вступу до Євросоюзу. Також європарламентарі продемонструють солідарність із Києвом, який все ще бореться з російським вторгненням.

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Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Захід відбудеться в гібридному форматі. Його відкриють президентка Європейського парламенту Роберта Мецола і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Далі засідання поділять на дві панелі – «Відновлення європейської України» та «Разом будуємо стійке майбутнє».

Депутати Європарламенту та їхні українські колеги розглянуть питання економічної політики, верховенства права, антикорупційної програми та бюджетного контролю, а також приведення українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС та імплементації законодавства ЄС.

Очікується, що на першому засіданні учасники розглянуть, як вони можуть іще більше поглибити двосторонні відносини між комітетами своїх відповідних інституцій.