Італія запровадила надзвичайний стан через мігрантів

міграційні потоки

Рибальський човен із приблизно 500 мігрантами заходить у південний італійський порт Кротоне вранці суботи, 11 березня 2023 року

Із першого січня по 11 квітня до країни прибула понад 31 тисяча переселенців Середземним морем. За аналогічний період попередніх двох років кількість мігрантів була значно нижчою: майже 8 тисяч у 2022 році та 8,5 тисяч у 2021 році.

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Про це пише Euractiv.

Надзвичайний стан триватиме шість місяців. На його дію початково виділять п’ять мільйонів євро.

«Нехай буде зрозуміло, що ми не вирішуємо проблему, рішення може залежати лише від відповідального та свідомого втручання Європейського Союзу», – заявив міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі.

Він наголосив, що «це абсолютно надзвичайна ситуація, яка не буде вичерпана принаймні протягом наступних десяти років».

За словами Мусумечі, міграційні потоки в останні місяці викликали хвилювання в державних структурах. Глава відомства закликав до «відповідального підходу» до мігрантів та їхніх прав.

Великодні вихідні були напруженими для італійської влади – човни з переселенцями ламалися прямо в морі. Повітряні засоби берегової охорони та Frontex врятували близько 2 000 людей, а для ще 1 200 тривають пошуково-рятувальні операції.

Днями в Італії затонув човен з мігрантами. Аварія сталася біля острова Лампедуза. 22 людей з човна знайшло судно німецької гуманітарної організації. Також рятівники виявили тіла двох людей, які потонули.

Влада країни закликала ЄС виділяти більше грошей на адаптацію новоприбулих та розробити заходи, щоб запобігти нелегальній міграції.