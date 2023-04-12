підтримка союзників
26 квітня Італія презентує план відбудови України
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В якому італійські компанії відіграватимуть значну роль.
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Про це написав у твітері міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
Він зазначив, що під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою Таяні запевнив його в підтримці Києва.
Італійський міністр додав, що «перебуває в постійному контакті з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, принципово важливо захистити Запорізьку АЕС».
Глави відомств також обговорили нову допомогу, яку Італія може надати для забезпечення перемоги України над російською агресією.