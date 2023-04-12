підтримка союзників

26 квітня Італія презентує план відбудови України

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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні виступає в Римі, 31 січня 2023 року
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні виступає в Римі, 31 січня 2023 року © Mauro Scrobogna / AP
Автор тексту: Олександра Стара

В якому італійські компанії відіграватимуть значну роль.

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Про це написав у твітері міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Він зазначив, що під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою Таяні запевнив його в підтримці Києва.

Італійський міністр додав, що «перебуває в постійному контакті з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, принципово важливо захистити Запорізьку АЕС».

Глави відомств також обговорили нову допомогу, яку Італія може надати для забезпечення перемоги України над російською агресією. 

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