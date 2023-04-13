Атака РФ по Херсонщині, Харківщині та Слов'янську на Донеччині: є загиблі

росія атакує мирне населення

Упродовж минулої доби росіяни здійснили 46 обстрілів Херсонської області. По Слов'янську російська армія запустила ракети С-300, а на Харківщині внаслідок обстрілів загинули дві людини.

Реклама Читати продовження

Херсонщина

Армія РФ випустила 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Херсон потрапив під обстріли п’ять разів. Там росіяни поцілили на територію заводу.

Під атаку армії РФ потрапили житлові квартали населених пунктів області. Унаслідок чого одна людина загинула, ще дві – зазнали поранень.

Голова ОДА також зазначив, що минулої доби з деокупованої території області евакуювали 72 людини.

Харківщина

Минулої доби росіяни масовано обстрілювали чотири райони області – Харківський, Куп'янський, Чугуївський та Богодухівський.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів в населених пунктах пошкоджені приватні будинки, будівля закладу освіти. У Кучерівці Куп’янського району на території приватного домоволодіння сталася пожежа. У Дворічній під час атаки РФ загинув 71-річний чоловік, а 75-річний місцевий житель зазнав серйозних поранень, через які помер у лікарні. З вибуховими травмами госпіталізували 63-річну жінку.

Слов’янськ

Росіяни запустили ракети С-300 на місто в Донецькій області. Одна з них влучила в школу.

Про це повідомив міський голова Слов’янська Вадим Лях.

Постраждали також розташовані поруч зі школою багатоповерхові будинки – вибиті вікна, двері, пошкоджені балкони.

У місті зафіксоване ще друге влучання – біля міськводоканалу. У цьому районі постраждали приватні будинки.

За повідомленням Ляха, минулось без постраждалих.