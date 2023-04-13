Аукціон для моделі «Нептуна» та новий аромат. Сьогодні — рік, як українські військові потопили крейсер «Москва»

День «Нептуна»

В управлінні розвідки Міноборони цю подію назвали визначальною для подальших успіхів української армії. А ракетну установку «Нептун», яка потопила корабель, увічнили у парфумі.

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Рік тому російський крейсер перебував неподалік від острова Зміїний. Знищення корабля у ГУР назвали «приголомшливим успіхом у війні з російським агресором», та підкреслили, що ця подія дала змогу ЗСУ звільнити Зміїний, змусити росіян розблокувати судноплавні торгові шляхи та знизити рівень загроз із акваторії Чорного моря.

На річницю потоплення у Чехії виставили на аукціон модель «Нептуна», який вразив крейсер. Її передав до ініціативі «Подарунок для Путіна» президент країни Петр Павел. Гроші, виручені на аукціоні, підуть на відбудову критичної інфраструктури в Україні.

Модель ракетної установки Нептун © УП

А український beauty-бренд Sister’s Aroma разом із підприємством УкрОборонПром КБ «Луч» на честь події створили лімітований парфум Neptune.

Аромат Neptune © Sister’s Aroma

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Ця колаборація благодійна. Весь прибуток від продажу парфумів буде перенаправлений фандрейзинговій платформі.