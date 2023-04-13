Байден: невдовзі США оприлюднять висновки розслідування витоку даних з Пентагону

Президент США також сказав, що витік не розсекретив останніх документів розвідки та військових.

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Розслідування масштабного витоку даних ведуть розвідка США спільно з Міністерством юстиції, розповів Джо Байден журналістам у Дубліні. Про це повідомляє Guardian.

«Ми наближаємося (до результатів — ред.)... Але поки не маю відповіді», — сказав Джо Байден.

Президент США також додав, що, хоча він стурбований витоком конфіденційних урядових документів, та останніх даних, які могли вплинути на подальші події, документи не містять.

«Наскільки мені відомо, на даний момент немає нічого, що могло б мати якісь наслідки», — сказав президент США.

Десятки американських секретних документів, що з'явилися в мережі, були розміщені на платформі Discord та нібито є секретними даними Пентагону та американської розвідки. Вони містять інформацію про постачання Україні зброї та плани щодо контрнаступу ЗСУ.

Деякі файли є підробними. Та, згідно з повідомленням американських ЗМІ, переважну частину чиновники з США визнали справжніми і зазначили, що документи поширені в інтернеті без змін.