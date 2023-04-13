Безпека у Чорноморському регіоні. Три країни підписали спільну заяву

Вирішальний захід

У Бухаресті пройшла перша Чорноморська безпекова конференція. Зустрілися міністри закордонних справ та міністри оборони України, Румунії та Молдови. За результатами заходу сторони підписали спільну заяву, де задекларували, що три країни тісніше співпрацюватимуть з ЄС та НАТО для побудування нової архітектури безпеки у регіоні.

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Конференція пройшла в рамках Кримської платформи. У спільній заяві глави міноборони та МЗС зазначили, що країни мають «схожі безпекові занепокоєння та однакову зацікавленість у стабільному та безпечному Чорноморському регіоні».

Три країни підписали спільну заяву via REUTERS - INQUAM PHOTOS

Вторгнення РФ в Україну розпочало війну на континенті та зруйнувало систему безпеки у Чорноморському та Азовському регіонах, підкреслили на конференції.

Окрім військових атак на Україну, Росія продовжує використовувати широкий спектр гібридних тактик, спрямованих на подальше залякування України, Республіки Молдова та інших країн регіону, зазначили у заяві. Сторони пообіцяли співпрацювати у протидії росіійській пропаганді.

Підписанти висловили готовність і надалі вільно обирати зовнішню політику.

«Розширення Європейського Союзу, а також поглиблена співпраця з НАТО є ключовими в цьому відношенні, і ми й надалі докладатимемо всіх зусиль, щоб продовжувати сильну європейську та євроатлантичну підтримку регіону», — йдеться у заяві.

Румунія та Молдова підтримали українську формулу миру та запевнили, що сприятимуть притягненню росіян до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Також сторони пообіцяли організувати новий раунд тристоронніх переговорів між главами МЗС та за участю міністрів, відповідальних за енергетику та інфраструктуру.