Велика Британія надасть Україні додаткові кредитні гарантії на 500 млн доларів

підтримка союзників

Таким чином, їх загальна сума цьогоріч становитиме один мільярд доларів.

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Про це заявив британський міністр фінансів Джеремі Хант, пише Reuters.

Кредитні гарантії є важливими для підписання ширшого чотирирічного пакету підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду на суму 15,6 мільярдів доларів.

За словами глави відомства, дане «фінансування підвищить економічну стійкість України та посилить її опір Росії».

Останні гарантії допоможуть фінансувати українські державні послуги, такі як школи та лікарні. Загалом з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року Лондон пообіцяв близько 8,1 мільярда доларів на підтримку України.

Хант також додав, що вже завершив роботу над виділенням додаткових 670 млн доларів для Трастового фонду МВФ зі скорочення бідності та її зростання, а також $3,3 млрд для Довірчого фонду МВФ зі стійкості та стабільності, який підтримує енергетичні проєкти та проєкти з боротьби зі зміною клімату.

«Наша підтримка інших країн відбувається в той час, коли я глибоко зосереджений на зростанні економіки Великої Британії, і наш план для цього працює, оскільки ми на шляху до скорочення інфляції вдвічі цього року», – підкреслив міністр.

На початку квітня Україна отримала перший транш від МВФ — $2,7 млрд. Рішення про негайне виділення траншу Рада директорів МВФ погодила 31 березня. Тоді виконавча рада МВФ схвалила нову програму фінансування для України на $15,6 млрд.