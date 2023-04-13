Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з очільником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Франції

Підтримка союзників

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний та начальник Об‘єднаного штабу Збройних Сил Франції генерал армії Тьєрі Бюркар, 13 квітня 2023 року.

Генерали двох країн обговорили ситуацію на фронті та потреби України в озброєнні.

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Про це Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив у Telegram.

«Був радий вперше вітати в Україні начальника Об‘єднаного штабу Збройних Сил Франції генерала армії Тьєрі Бюркара. Це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора», — зазначив він.

Залужний розповів, що він провів з генералом Бюркаром змістовні перемовини.

«Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16», — додав Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 8 квітня Залужний провів телефонні перемовини з Бюркаром. Під час неї генерал французької армії запевнив, що Франція й надалі підтримуватиме Україну шляхом військовим поставок та навчань для українських захисників.