Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з очільником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Франції
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Генерали двох країн обговорили ситуацію на фронті та потреби України в озброєнні.
Про це Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив у Telegram.
«Був радий вперше вітати в Україні начальника Об‘єднаного штабу Збройних Сил Франції генерала армії Тьєрі Бюркара. Це чіткий сигнал підтримки української армії з боку французьких колег у війні проти агресора», — зазначив він.
Залужний розповів, що він провів з генералом Бюркаром змістовні перемовини.
«Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16», — додав Головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, 8 квітня Залужний провів телефонні перемовини з Бюркаром. Під час неї генерал французької армії запевнив, що Франція й надалі підтримуватиме Україну шляхом військовим поставок та навчань для українських захисників.