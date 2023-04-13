ФБР арештували підозрюваного у справі про витік даних з Пентагону — NY

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ФБР арештували підозрюваного по справі про витік секретних документів США, 13 квітня 2023 року.

21-річного військовослужбовця з Нацгвардії США заарештували в будинку в Норт-Дайтоні, штат Масачусетс, США.

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Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, йдеться про 21-річного нацгвардійця Джека Тейшера. Він керував групою Thug Shaker Central, де останніми місяцями були опубліковані секретні документи американської розвідки.

У цю групу входили близько 20-30 людей, переважно молодих чоловіків та підлітків, які спілкувались про зброї та відеоігри.

«Двоє офіційних осіб США підтвердили, що слідчі хочуть поговорити з авіатором Тейшейрою про витік урядових документів у приватну онлайн-групу. Один із чиновників сказав, що пілот Тейшейра може мати інформацію, яка має значення для розслідування», — зазначили в NY.

Наразі залишається відкритим питання, чи міг цей чоловік мати доступ до секретних документів Пентагону.

Втім за інформацією журналістів, посадовці в уряді США, які мають дозвіл безпеки часто отримують такі документи на пошту. Ймовірно, що ці електронні листи могли потім автоматично пересилатися іншим людям.

Раніше президент США Джо Байден розповів, що витік з Пентагону не розсекретив останніх документів розвідки та військових. Він також анонсував «наближення» результатів розслідування.

Нагадаємо, десятки американських секретних документів, що з'явилися в мережі, були розміщені на платформі Discord та нібито є секретними даними Пентагону та американської розвідки. Вони містять інформацію про постачання Україні зброї та плани щодо контрнаступу ЗСУ.