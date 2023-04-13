З травня Румунія обмежить виплати біженцям з України

зміна субсидій

Тепер допомогу надаватимуть лише тим, хто працевлаштувався або зарахував неповнолітніх до навчальних закладів.

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Про це повідомив речник уряду Дан Чербунару, пише Digi24.

«(Постанова – ред.) встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім'ям та самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі», – пояснив прессекретар.

Країна перестане оплачувати витрати на житло орендодавцям, які розміщують українських переселенців, а субсидії від держави отримуватимуть безпосередньо орендарі.

Такі заходи уряду доводиться вжити на тлі суттєвої нестачі робочої сили в Румунії. За час повномасштабної війни до країни прибули понад 3,8 млн українців, однак лише 110 тисяч біженців залишилися в Румунії.

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