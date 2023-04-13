випробування зброї

КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря, 13 квітня 2023 року

У Південній Кореї цей запуск назвали «серйозною провокацією».

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Максимальна висота польоту ракети офіційно не розголошується, хоча південнокорейське інформаційне агентство Yonhap заявило, що висота була менше 3 000 км. Така цифра є набагато нижчою висоти деяких випробувань минулого року, яка перевищувала 6 000 км.

Збройні сили Південної Кореї заявили, що перебувають у стані підвищеної готовності та тісно координують дії зі своїм головним союзником Сполученими Штатами. Білий дім «рішуче засудив» дії Північної Кореї і заявив, що вона використала балістичну ракету великої дальності.

Південнокорейський військовий чиновник сказав, що випробування, очевидно, стосувалося нової системи озброєння, продемонстрованої на недавніх північнокорейських парадах.

Військові аналізували траєкторію та дальність польоту снаряда, а міністерство оборони заявило, що це могла бути твердопаливна ракета.

Північна Корея працює над створенням більшої кількості ракет на твердому паливі, які легше зберігати та транспортувати, і їх можна запускати майже без попередження чи підготовки.

У відповідь на запуск Японія скликала засідання Ради національної безпеки. Міністр оборони країни Ясуказу Хамада заявив, що ракета була випущена на схід під великим кутом і не впала на територію Японії.

Японська телекомпанія NHK повідомила, що школи на Хоккайдо перенесли роботу, а рух деяких потягів призупинили.

Північна Корея розкритикувала нещодавні спільні військові навчання між силами США та Південної Кореї як ескалацію напруженості, активізувавши випробування зброї останніми місяцями.