Компанія «Боїнг» відмовилася від претензій до України на $200 млн — Шмигаль

Справа «Морський старт»

Компанія «Боїнг» оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання у $200 млн, 13 квітня 2023 року.

Йдеться про фінансові зобов'язання українських компаній, які пов'язані із проєктом «Морський старт».

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Під час зустрічі з американським бізнесом компанія Боїнг оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання у $200 млн, пов'язане з проєктом "Морський старт". Дякую за важливе рішення на підтримку України», — зазначив Шмигаль.

Він також додав, що розраховує «на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в Україні».

Міжнародний проєкт «Морський старт» ще у 1995 році започаткували українські КБ «Південне» та ВО «Південмаш» разом з компанією «Боїнг», норвезьким суднобудівним підприємством «Кварнер» та російською ракетною корпорацією «Енергія».

Проєкт передбачав будівництво космічного космодрому на базі морської платформи для запуску ракет з Атлантичного та Індійського океанів. Втім його і досі не втілили у життя. У 2014 році реалізацію «Морського старту» призупинили через вторгнення РФ в Україну.

У 2019 році суд зобов’язав «Південне» та «Південмаш» виплатити «Боїнг» 200 млн доларів. Підставою для позову був перекладений на компанію багатомільйонний гарантійний пакет за кредитами, пов'язаний із реалізацією проєкту «Морський старт».