Кремль ймовірно продовжить проведення прихованої мобілізації населення — Генштаб

Мобілізація РФ

Усе через скорочення воєнного потенціалу РФ, яке пов'язано із застосуванням ЗСУ озброєння, наданого країнами-партнерами.

Реклама Читати продовження

Про це на брифінгу у Military Media Center заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, для збільшення чисельності військовослужбовців контрактної служби РФ анонсовала призов понад 400 тисяч осіб. Також на строкову службу планується призов 147 тисяч росіян.

«Але незважаючи на проведення агітаційної кампанії на федеральних каналах, населення вже усвідомлює збільшення шансів повернутись додому в пакеті та не виявляє бажання укладати контракти із так званою «другою армією світу», — зазначив бригадний генерал.

Він також додав, що упродовж весняно-літнього періоду Російська Федерація продовжить формувати стратегічні резерви та перекидати їх до кордонів України.

«У РФ та на тимчасово окупованих територіях України триває активне формування альтернативних приватних військових компаній „Вагнер“. Водночас, за оцінкою партнерів, в короткостроковій перспективі такі компанії не матимуть такого масштабу та потенціалу, як приватна військова компанія „Вагнер“», — розповів Громов.

Він також повідомив, що Росія вже витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіуса дії.

«На теперішньому рівні виробництва Росія не зможе відновити свій резерв у середньостроковій перспективі, що потенційно може поставити під загрозу здатність Москви захищати свої стратегічні інтереси на Далекому Сході та на кордоні з країнами НАТО», — зауважив бригадний генерал.

Нагадаємо, наприкінці березня в Міноборони Великої Британії повідомили, що РФ планує мобілізувати 400 000 людей. У Кремлі ймовірно презентують цю кампанію як добровільне залучення професійних військових, а не як чергову обов'язкову мобілізацію.