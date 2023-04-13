На ЗАЕС вибухнула російська міна

Небезпечна зона

Гучний звук чули біля машинної зали четвертого енергоблоку.

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Росіяни замінували периметр довкола станції, повідомляє «Енергоатом». Одна з мін й здетонувала біля енергоблоку.

Звук вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак росіяни намагалися «заспокоїти» працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗАЕС окупована армією РФ з початку березня минулого року. Ситуація на станції опинилася в центрі уваги у серпні, коли почалися обстріли небезпечного об'єкту. Після нетривалої місії на станції експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що РФ розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції. 5 квітня він обговорив безпеку ЗАЕС з російськими енергетиками у Калінінграді.

8 квітня «Енергоатом» повідомляв, що росіяни огорожують станцію — в організації припустили, що військові РФ можуть готуватися до оборони ЗАЕС.