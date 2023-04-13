Норвегія вишле 15 співробітників посольства РФ

Вони виявились російськими розвідниками, які діяли під прикриттям дипломатичних посад.

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Про це повідомила міністр закордонних справ Норвегіїї Аннікен Гуйтфельд.

«Це важливий захід для протидії та скорочення масштабів діяльності російської розвідки в Норвегії, а, отже, для забезпечення наших національних інтересів», — заявила очільниця МЗС, назвавши Росію «найбільшою розвідувальною загрозою в Норвегії».

Діяльність «дипломатів» відстежували довго. В МЗС Норвегії говорять, що багато європейських країн зараз впроваджують заходи для зменшення масштабів розвідувальної діяльності Росії, тому їх країна не буде виключенням.

«Ми хочемо зберегти діюче дипломатичне представництво, але не погодимося зі зловживанням задля розвідувальної діяльності», - говорить Аннікен Хейтфельд.